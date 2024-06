Economia |Do R7

Na Argentina, inflação sobe 4,2% entre abril e maio e acumula alta de 276,4% em 12 meses O índice de preços ao consumidor da Argentina subiu 4,2% em maio na comparação com o mês anterior, informou nesta quinta-feira, 13,...

Alto contraste

A+

A-

O índice de preços ao consumidor da Argentina subiu 4,2% em maio na comparação com o mês anterior, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Em 12 meses, a inflação acumulada é de 276,4%. O setor que teve maior aumento no mês de maio foi o de comunicação (8,2%), devido aos aumentos nos serviços de telefonia e internet. Em seguida, o setor de educação (7,6%) foi o mais impactado. No ano até maio, a inflação acumulada é de 71,9%.