Natal terá brinquedos mais baratos e alimentos com valores ‘salgados’, diz CNC Estimativa é que o feriado movimente R$ 69,75 bilhões em vendas, o que representaria um aumento de 1,3% em relação a 2023 Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Um dos fatores que deve influenciar os preços é a desvalorização cambial do real em frente ao dólar Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostram que os brinquedos e celulares devem ficar mais baratos neste Natal. Por outro lado, os preços devem ser pressionados pela alta no valor de livros, produtos para a pele e alimentos em geral.

Um dos fatores que deve influenciar os preços é a desvalorização cambial do real frente ao dólar. Segundo a pesquisa, a cesta de produtos tipicamente natalinos tende a apresentar um avanço de 5,8% nos 12 meses encerrados em dezembro.

O cálculo leva em conta o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15). No ano passado, o mesmo conjunto de preços revelou quase estabilidade em relação ao ano anterior (+0,2%).

Veja a evolução dos preços para o Natal deste ano

Alta

Livros: 12%

Produtos para a pele: 9,5%

Alimentação: 8,3%

Perfume: 7,9%

Joias e Bijuterias: 7,6%

Baixa

Bicicleta: −6,2%

Aparelho telefônico: −5,5%

Brinquedo: −3,5%

Utensílios e enfeites: −3,0%

Artigos de cama, mesa e banho: −1,3%

Vendas gerais

Ainda conforme a CNC, a estimativa é que o feriado movimente R$ 69,75 bilhões em vendas, o que representaria um aumento de 1,3% no faturamento em relação ao ano passado, que movimentou R$ 68,65 bilhões.

Apesar da expectativa de maior volume em relação ao ano passado, a instituição afirma que o varejo ainda não deverá conseguir igualar o volume de vendas observado no Natal de 2019 (R$ 73,74 bilhões).

“A atual dinâmica de consumo tem atuado no incremento das vendas neste fim de ano. Porém, as condições menos favoráveis causadas pelo aperto monetário iniciado em setembro pelo Banco Central já são sentidas pelo consumidor final. Isso explica a curva de crescimento menos acentuada, em comparação com o ano passado, quando projetávamos um aumento de 5,6%”, analisa o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.