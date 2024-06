Nuclea e CNseg fecham acordo para operação do registro de seguros

Alto contraste

A Nuclea (ex-CIP) fechou um acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para ser a registradora das operações de seguros. O Sistema de Registro de Operações (SRO) permitirá à Superintendência de Seguros Privados (Susep) monitorar a movimentação do mercado em tempo real. A implementação do SRO é um requerimento regulatório, e a Nuclea teve o credenciamento de operação aprovado pela Susep na última semana, aguardando a homologação do regulador. Em abril, a empresa anunciou a compra do sistema que a Cerc havia montado para operar nesse mercado. "Esse movimento estratégico reforça o nosso compromisso com a excelência e a inovação. Juntas, a Nuclea e a CNseg estão prontas para enfrentar os desafios do futuro e liderar o caminho para um setor de seguros cada vez mais robusto", diz em nota o CEO da Nuclea, André Daré. "Vamos começar essa parceria pelo registro de operações que permitirá criar estratégias mais eficientes para as seguradoras. Estou otimista com essa parceria", afirma o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.