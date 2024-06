Nvidia ganha impulso com os esforços de IA das nações

Alto contraste

Para controlar seus destinos de inteligência artificial no meio do domínio dos EUA e da China, os países estão construindo sua própria infraestrutura de informática. Países da Ásia, do Médio Oriente, da Europa e das Américas estão investindo milhões de dólares em novas instalações de informáticas nacionais para lidar com a Inteligência Artificial, abrindo uma fonte de vendas em rápido crescimento para a Nvidia e outras empresas tecnológicas. Os governos estão aumentado os seus orçamentos e promovendo outros incentivos para encorajar as empresas locais e as multinacionais a construir novos centros de dados e a reequipar os antigos com chips de computadores especializados, principalmente da Nvidia. O objetivo: desenvolver IA localmente e treinar grandes modelos linguísticos nas suas línguas nativas, com base nos dados dos seus próprios cidadãos. Impulsionar os investimentos é uma busca por uma autossuficiência mais estratégica em meio às tensões crescentes entre os EUA e a China que se centram na tecnologia. Alguns países também procuram salvaguardar a sua cultura local - e a sua segurança nacional - num mundo centrado na IA, depois de sentirem que foram perdedores nas revoluções dos celulares e da computação em nuvem. A Nvidia disse no mês passado que os chamados esforços soberanos de IA devem gerar quase US$ 10 bilhões este ano, ante nada no ano passado. A empresa reportou receitas trimestrais de US$ 26 bilhões, quase metade vindo de grandes empresas de computação em nuvem que alugam acesso aos seus chips. Fonte: Dow Jones Newswires.