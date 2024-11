País registra uma tentativa de golpe a cada 3 segundos no primeiro semestre Volume representa alta de 4,6% em relação ao mesmo período de 2023; mais de 5,3 milhões de ocorrências foram evitadas Economia|Do R7 29/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h34 ) twitter

Golpes feitos pelo telefone celular Joedson Alves/Agência Brasil - 19.01.2024

Uma tentativa de fraude a cada 3 segundos foi registrada no país, no primeiro semestre deste ano. O total chegou a 5,3 milhões de ocorrências evitadas por meio das camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança do sistema financeiro.

Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude, da Serasa Experian, divulgados nesta terça-feira (29). No mês de junho, o número foi de 860.966 ocorrências, 4,6% acima dos registrados no mesmo período de 2023.

O setor em que houve mais registro de tentativas de fraudes no semestre foi o de Bancos e Cartões, com 54% das ocorrências. Telefonia doi o segmento com a menor recorrência (4,7%).

Em relação às idades, as pessoas de 36 a 50 anos foram as que tiveram maior incidência das tentativas de fraude em junho (35,5%).

‌



Os pontos que mais identificaram as tentativas de fraudes foram:

60,4% das tentativas de fraudes evitadas no semestre foram identificadas por inconsistências nos dados cadastrais;

33,2% por padrões fraudulentos ligados à autenticidade de documentos e validação biométrica

6,4% pelos comportamentos suspeitos em dispositivos, como associações anteriores com fraudes

“A confiança do consumidor é fortalecida quando ele sabe que suas informações estão seguras. Nosso Relatório de Identidade Digital e Fraude já revelou que o consumidor está cada vez mais familiarizado com o ambiente digital e prioriza a segurança, demonstrando maior confiança nas empresas que a garantem”, afirma Caio Rocha, diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian.

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo registraram os maiores percentuais de ocorrências no país. Enquanto os estados do Amapá, Acre e Roraima tiveram a menor participação no número de tentativas.

‌



O indicador também trouxe a visão de que ocorreram, em média, 4.110 tentativas de fraude a cada milhão de habitantes no Brasil. No ranking, o DF liderou, seguido por MT, SC, SP, PR e MS.

Veja as dicas para evitar fraudes

Consumidores:

‌



Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos

Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador

Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba

Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências

Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado

Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro

Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude

Empresas:

Invista em tecnologias de prevenção à fraude para proteger a integridade e a segurança das operações da sua empresa

Em um ambiente de negócios cada vez mais digital e interconectado, onde as fraudes evoluem e se ampliam rapidamente a prevenção à fraude em camadas não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade estratégica;

Garanta a qualidade e a veracidade dos dados das soluções de prevenção à fraude a partir de soluções que se aprimorem constantemente diante das mudanças e ameaças das fraudes;

Entenda profundamente o perfil do seu usuário e busque constantemente minimizar pontos de fricção em sua jornada digital, garantindo uma experiência fluida e sem comprometer a segurança.

Utilize a prevenção à fraude como uma alavanca para gerar receita, implementando uma orquestração inteligente de soluções que maximize a segurança, reduza perdas e permita uma experiência de compra mais ágil e confiável para o cliente

Fonte: Serasa