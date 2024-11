Para reduzir desigualdades, iniciativa cobre 100% de crédito a mulheres empreendedoras A iniciativa do Sebrae foi anunciada nesta quinta-feira (21) durante o Delas Summit 2024 Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 10h34 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h34 ) twitter

Apoio para mulheres empreendedoras Divulgação/Sebrae Nacional - Arquivo

O Sebrae lançou o programa Sebrae Delas, garantindo 100% de cobertura em operações de crédito para mulheres, visando ampliar o acesso ao financiamento, especialmente em regiões vulneráveis. O programa também busca reduzir taxas de juros, além de oferecer suporte técnico e financeiro a pequenas empresas comandadas por mulheres. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (21) durante o Delas Summit 2024.

Segundo dados do Banco Central, as mulheres enfrentam maiores dificuldades para obter crédito em comparação com os homens. Muitas vezes, o crédito disponível está restrito a modalidades como cartão de crédito e cheque especial, com taxas que chegam a 60% ao ano.

Além disso, o volume de crédito liberado para empreendedoras é menor, refletindo uma desigualdade estrutural que agrava a inadimplência, atualmente em 6,5 milhões de pequenos negócios no Brasil.

Como o Sebrae Delas vai atuar

O programa inclui ações externas para corrigir essas desigualdades:

‌



Garantia de crédito de 100%: por meio do FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), uma cobertura de risco será ampliada de 80% para 100% em operações destinadas a mulheres.

Crédito assistido: a Rede Sebrae implementará um protocolo de atendimento exclusivo, oferecendo orientação técnica para melhorar a gestão e a visão dos negócios femininos.

Mutirão do acredita: previsto para 2025, este mutirão conectará pequenos negócios às instituições financeiras, promovendo renegociação de dívidas e novas operações de crédito.

Com essas medidas, o Sebrae espera reduzir as taxas de juros para mulheres empreendedoras e de incentivo ao crescimento sustentável dos seus negócios. A expectativa é que o aumento da cobertura de crédito e do suporte técnico permita que essas mulheres superem barreiras financeiras e alavanquem seus negócios em um mercado ainda desafiador.

Delas Summit 2024

Outro destaque no universo do empreendedorismo feminino é o Delas Summit 2024, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no CentroSul, em Florianópolis (SC). Promovido pelo Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, o evento reúne mais de 5 mil participantes presenciais e 25 mil online, com uma programação que inclui:

190 palestrantes distribuídas em 9 palcos temáticos.

150 expositoras, representando pequenas empresas lideradas por mulheres.

Trilhas de conteúdo sobre sustentabilidade, inovação, prosperidade e representatividade.

Estruturas pensadas para mães, como espaço kids monitorado e área exclusiva para amamentação.

Segundo Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, o evento celebra a pluralidade e os exemplos de sucesso feminino. “Queremos inspirar mulheres a seguirem suas jornadas empreendedoras e encorajar outras a darem os primeiros passos, superando barreiras culturais e pessoais”, concluiu.