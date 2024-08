Passagem aérea, etanol e videogame têm alta e puxam lista de vilões da inflação No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA chegou a 4,5%, atingindo o teto da meta estabelecida pelo governo Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 12h09 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h20 ) ‌



Etanol teve alta de 5,9% em julho Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,38% em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) chegou a 4,5%, atingindo o teto da meta estabelecida pelo governo. Entre os maiores responsáveis por puxar a inflação para cima em julho, estão itens como as passagens aéreas, o etanol, a revista e o videogame.

No mês passado, os transportes foram responsáveis pela maior variação (1,82%) e impacto. No grupo, a maior alta veio das passagens aéreas (19,39%) e o maior impacto, da gasolina (3,15%). Em relação aos demais combustíveis (3,31%), o etanol (5,9%) e o óleo diesel (1,03%) apresentaram aumento de preços.

No topo do ranking, logo após as passagens aéreas, estão a tangerina, com alta de 9,5%, e o aluguel de veículos (6,93%).

IPCA Luce Costa/R7

Leitura e videogame mais caros

Outros responsáveis pela aceleração da inflação foram a revista (3,87%) e o jornal diário (2,92%). Ambos os subitens fazem parte do grupo leitura, que teve alta de 0,64% no mês.

Os consoles de videogame também tiveram um aumento considerável no mês de julho. O subitem cresceu 2,3% e ficou entre os 25 que mais subiram no mês. O grupo TV, som e informática, do qual o videogame faz parte, teve alta de 1,44%.

No ano, o IPCA acumula alta de 2,87%.

O resultado do grupo habitação (0,77%) foi influenciado, principalmente, pela energia elétrica residencial (1,93%). Em julho, passou a vigorar a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$1,885 a cada 100kwh consumidos.

Inflação por região

Em relação aos índices regionais, as maiores variações ocorreram em São Luís e Rio Branco (0,53%), influenciadas pelas altas da gasolina (5,78% e 2,43%, respectivamente). Por outro lado, as menores variações ocorreram em Salvador e Aracaju (0,18%), por conta do recuo no tomate (-22,31% e -26%).

Moradores de São Paulo, Fortaleza, Goiânia e Belém também sentiram impacto mais forte dos preços em julho, já que tiveram reajustes acima da média brasileira.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 29 de junho e 29 de julho de 2024 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio a 28 de junho de 2024 (base).

