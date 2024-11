Descubra por que vale a pena fazer parte de uma cooperativa de crédito Em vez de cliente, o cooperado é dono de uma instituição financeira. Leia o texto e saiba mais. Patrocinada 1|Do R7 17/10/2024 - 18h06 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nas cooperativas de crédito não há clientes, mas cooperados, que também são sócios do negócio

Atendimento às necessidades financeiras de seus associados, distribuição de resultados, apoio a pequenas empresas e iniciativas comunitárias e relacionamento mais próximo entre o cooperado e a instituição. Essas são algumas vantagens das cooperativas de crédito, que fortalecem a economia ao mesmo tempo em que promovem o bem-estar social.

Elas são instituições financeiras autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central que oferecem os mesmos produtos e serviços que os bancos. Tem conta-corrente, poupança, investimentos, cartão de crédito, financiamentos, seguros, consórcios, planos de previdência, entre outras opções. Além disso, disponibilizam soluções digitais e operam com o Pix.

Mas, afinal, qual é a diferença entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira convencional? Nas cooperativas de crédito não há clientes, mas cooperados, que também são sócios do negócio, como em todo o cooperativismo. Isto é, em vez de cliente, em uma cooperativa desse tipo, o cooperado é também dono da instituição financeira.

De acordo com o e-book “Por que escolher cooperativas de crédito?”, do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), o cooperado tem poder de decisão e direito à participação nos resultados financeiros. Ou seja, ao mesmo tempo em que acessa produtos e serviços adequados a sua necessidade, participa da gestão das cooperativas por meio das assembleias. Quer saber como funciona uma cooperativa? Clique aqui.

‌



Distribuição do lucro

E tem mais: diferentemente das instituições financeiras convencionais, as cooperativas de crédito não têm fins lucrativos. Quando uma cooperativa de crédito fecha o ano com resultado financeiro líquido positivo (receitas menos despesas), esse dinheiro (chamado de sobras) pode ser distribuído entre os cooperados de forma proporcional às operações realizadas por eles com a cooperativa.

‌



O principal objetivo da cooperativa de crédito é servir bem aos cooperados, de forma justa, equilibrada e ao mesmo tempo competitiva para alcançar resultados financeiros que possam gerar prosperidade para os cooperados e as comunidades onde estão inseridas.

Sonho do próprio negócio

‌



Tendo como compromisso impulsionar negócios locais e contribuir para o crescimento econômico sustentável das comunidades atendidas, o papel exercido pelas cooperativas de crédito no incentivo ao empreendedorismo é fundamental. Com linhas de crédito destinadas tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, essas instituições têm desempenhado um papel importante no apoio a indivíduos que desejam iniciar ou expandir seus próprios negócios.

Segundo dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, são mais de 17,9 milhões de associados e 700 cooperativas de crédito operando no Brasil, que geram 112 mil empregos diretos. O ramo conta com cerca de 9 mil unidades de atendimento, sendo a maior rede de postos físicos do país. E, em mais de 300 municípios, as cooperativas de crédito são a única instituição financeira fisicamente presente.

O Dia Internacional das Cooperativas de Crédito é comemorado anualmente, sempre na terceira quinta-feira do mês de outubro em todo o mundo. E para mostrar a relevância das cooperativas na economia do país, O Sistema OCB lança hoje um estudo sobre os impactos socioeconômicos das cooperativas de crédito no Brasil, realizado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Este texto é um publieditorial do SomosCoop.