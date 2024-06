Economia |Do R7

Peru: BC mantém taxa básica de juros inalterada em 5,75% O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros inalterada em 5,75% na decisão de hoje. O BC afirmou, em comunicado...

Alto contraste

A+

A-

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros inalterada em 5,75% na decisão de hoje. O BC afirmou, em comunicado, que segue registrando avanços inflacionários mês após mês, mas que ainda monitora a evolução das expectativas de inflação e o nível da atividade econômica peruana para definir os passos futuros. A próxima reunião acontece em 11 de julho. Segundo a instituição, a inflação entrou na meta de 2% ao ano, porém o progresso desinflacionário está muito associado ao fim do choque de oferta no setor de alimentos. Excluindo-se o setor de alimentos, o BCRP destaca que a inflação permanece acima da meta, "mostrando certa persistência relacionada ao setor de serviços".