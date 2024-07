Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha Com a alta de R$ 0,20, o litro da gasolina chegará a R$ 3,01 para as distribuidoras; novos valores começam a valer a partir desta terça

Economia|Do R7 08/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 08/07/2024 - 13h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌