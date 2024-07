Bebê de 7 meses morre após ser agredido pelo pai

‌



Wenas Sousa Morais se irritou com choro do bebê; ele também é pai de uma criança de 2 anos Agência Record

Um bebê, de 7 meses, morreu após ser agredido pelo pai, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na noite deste domingo (7). Segundo as informações do boletim de ocorrência, Wenas Sousa Morais bateu em William Levi Ribeiro Morais após a criança chorar.

A mãe do bebê, Elane Silva Ribeiro, estava no banho no momento em que William começou a chorar alto. Ela rapidamente saiu do banheiro e pediu para o companheiro colocar o filho no berço.

Neste momento, Wenas disse que o bebê estava mole e gelado. Após colocar uma roupa, a mulher viu William recebendo massagem cardíaca. Rapidamente, o casal foi para a casa do marido da prima de Wenas, que chamou a ambulância. Elane e Wenas decidiram ir ao hospital de carona com um conhecido.

A família foi ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouveia, mas William não resistiu.

A 1ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana foi acionada para ocorrência, quando os médicos viram hematomas no peito, nas costas e na cabeça da criança.

Inicialmente, o casal disse que o bebê tinha caído, mas, com medo de Elane ser responsabilizada por um crime que não fez, Wenas admitiu que havia batido no filho.

O homem confessou que bebeu álcool e se irritou com o choro de William. A mulher disse que o companheiro nunca foi um homem agressivo, mas que ficava ignorante quando ingeria bebida alcoólica.

Elane Silva Ribeiro e Wenas vivem uma união estável há três anos e, além de William, têm mais um filho, de 2 anos.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial do Parque São Lucas.

*Sob Supervisão de Laura Lourenço