Petrobras e Ecopetrol anunciam descoberta de maior poço de gás natural da história da Colômbia Bacia começou a ser perfurada em 19 de junho e está localizada na área de um bloco marítimo, a 77 quilômetros de Santa Marta Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 12h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h36 )

Poço Sirius-2 começou a ser perfurado em 19 de junho Petrobras / Divulgação

A Petrobras e a petrolífera colombiana Ecopetrol informaram, nesta quinta-feira (5), terem descoberto a maior reserva de gás da história da Colômbia com a perfuração do poço Sirius-2, que possui volumes superiores a 6 trilhões de pés cúbicos. A bacia começou a ser perfurada em 19 de junho e está localizada na área de um bloco marítimo, a 77 quilômetros de Santa Marta, capital do departamento de Magdalena, no norte do país.

Com a descoberta, a sucursal Colômbia afirmou que vai dar início as atividades de aquisição de dados meta oceânicos, como parte do projeto de desenvolvimento da produção para a descoberta. Segundo a Petrobras, os dados são necessários para a instalação do gasoduto para o transporte de gás natural do campo para a unidade de tratamento de gás em terra, bem como para a instalação de sistemas de produção no fundo do mar.

É estimado um investimento de US$ 1,2 bilhão para a fase exploratório e US$ 2,9 bilhões para a fase de desenvolvimento da produção. A expectativa do consórcio é começar a produção de gás natural em três anos após o recebimento das licenças ambientais e da possível viabilidade comercial da descoberta, prevista até 2027.

Ainda de acordo com as petrolíferas, através de quatro poços produtores, a produção pode chegar a 13 milhões de m³/dia durante 10 anos. Com o potencial da bacia, as empresas informaram, ainda, que vão iniciar os procedimentos socioambientais e de licenciamento necessários para transportar o gás para os centros de consumo.

Petrobras

No último dia 21, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de R$ 20 bilhões de dividendos extraordinários aos acionistas. O valor equivale a R$ 1,55174293 por ação ordinária e preferencial em circulação. Serão R$ 15,6 bilhões como dividendos intermediários, com base na reserva de remuneração do capital, e R$ 4,4 bilhões como dividendos intercalares.

A estatal informa que a distribuição está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê a distribuição de remuneração extraordinária, desde que a sustentabilidade financeira da Petrobras seja preservada.