Petrobras registra prejuízo de R$ 2,6 bilhões no 2° trimestre Números foram divulgados nesta quinta-feira (8) Economia|Thays Martins, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 22h30 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h36 )



Prejuízo foi de R$ 2,605 bilhões Agência Brasil - arquivo

A Petrobras registrou R$ 2,605 bilhões de prejuízo no segundo trimestre. O valor consta no relatório de desempenho divulgado nesta quinta-feira (8). Esse foi o primeiro prejuízo trimestral da empresa desde 2020.

No mesmo período do ano passado, a empresa teve lucro líquido de R$ 28,8 bilhões. “O resultado líquido do trimestre deve ser analisado à luz de eventos que impactaram o resultado contábil, mas sem impacto relevante no caixa da empresa. Os principais eventos foram a variação cambial do período - um efeito entre empresas do Sistema Petrobras que não tem efeito caixa e sequer patrimonial - e os impactos da adesão à transação tributária - uma decisão julgada positiva pelo mercado por ter encerrado disputas bilionárias que traziam grande incerteza para o caixa da companhia”, disse petroleira.

Sem estes eventos, de acordo com o comunicado, o lucro líquido teria alcançado US$ 5,4 bilhões e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização seria de US$ 12 bilhões, em linha com o trimestre anterior.

A empresa também informou que aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio de R$ 13,6 bilhões, a serem pagos em duas parcelas (novembro e dezembro), com o uso de R$ 6,4 bilhões da reserva de remuneração do capital.