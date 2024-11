‘Pix’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (14) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Economia|Do R7 14/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pix sofreu instabilidade nesta segunda-feira

O termo ‘Pix’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (14). O serviço se popularizou no país nos últimos anos por conta da facilidade para fazer transferências bancárias e sua instabilidade não passou despercebida pelos brasileiros.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h desta segunda.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Pix″ são: Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, Alagoas e Paraíba, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “pix problema hoje”, “problemas pix hoje”, “pix instabilidade hoje”, “pix fora do ar hoje 2024″ e “pix com problema hoje”. Confira:

‌



Pix passa por instabilidade nesta segunda-feira

O Pix, meio de pagamento que se popularizou entre os brasileiros nos últimos anos por conta de sua facilidade e agilidade, passou por instabilidade nesta segunda-feira e várias reclamações foram registradas a partir das 10h. Saiba mais em R7.com.