Prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso do TSE termina nesta sexta-feira Segundo o TSE, cerca de 547 mil inscrições preliminares foram feitas; seleção oferece 412 vagas em quase todo o Brasil Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 12h48 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h55 ) ‌



Vagas estão distribuídas entre TSE e TREs Roberto Jayme / Ascom TSE - 1/8/2016

Termina nesta sexta-feira (9) o prazo para o pagamento da taxa inscrição para o Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral. Os candidatos que fizeram inscrição podem baixar a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança)pelo site do Cebraspe, banca organizadora da seleção. O valor da taxa é de R$ 130,00 para o cargo de analista judiciário e de R$ 85,00 para o de técnico judiciário. As provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro.

De acordo com o TSE, cerca de 547 mil inscrições preliminares foram feitas. A corte eleitoral aconselha que os inscritos “precisam estar atentas ao horário-limite para o pagamento da taxa, que pode ser feito em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. O pagamento via Pix deve ser realizado por meio do QR Code apresentado na GRU Cobrança”.

O concurso oferece 412 vagas distribuídas entre 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Do total de vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 para o de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva.

Veja abaixo o resumo do edital com as principais informações do concurso TSE Unificado.

Distribuição das Vagas:

• 126 vagas para Analista Judiciário

• 269 vagas para Técnico Judiciário

• Formação de cadastro reserva

Reservas de Vagas:

• 20% para pessoas negras

• 10% para pessoas com deficiência

• 3% para pessoas indígenas

Organização:

• Cebraspe

Taxas de Inscrição:

• Técnico Judiciário: R$ 85

• Analista Judiciário: R$ 130

• Isenção de Taxa: Disponível para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

Fases do Concurso:

• Provas objetivas (eliminatório e classificatório) para todos os cargos

• Prova discursiva (eliminatório e classificatório) para Analista Judiciário

• Teste de aptidão física (eliminatório) para Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial

• Avaliação de títulos (classificatório) para Analista Judiciário

Remunerações:

• R$ 8.529,65 Técnico Judiciário

• R$ 13.994,78 Analista Judiciário

• R$ 9.773,56 Agente da Polícia Judicial

Distribuição dos cargos de Analista Judiciário

• Área administrativa

• Área administrativa com especialidade em contabilidade

• Apoio especializado com especialidades em arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, enfermagem (30 horas), engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina (clínica médica - 20 horas, psiquiatria - 20 horas, medicina do trabalho - 20 horas), odontologia (30 horas), psicologia, serviço social, tecnologia da informação

• Área jurídica

Distribuição dos cargos de Técnico Judiciário

• Área administrativa, especialidade em policial judicial (R$ 9.773,56)

• Apoio especializado, especialidade em programação de sistemas (R$ 8.529,65)

Cronograma do Concurso

As vagas serão distribuídas nos quadros de pessoal das seguintes cortes eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.