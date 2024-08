Preço do aluguel sobe três vezes mais que a inflação em um ano Em julho, segundo o Índice FipeZap, o preço médio do aluguel de apartamentos prontos foi calculado em R$ 46,41/m² Economia|Do R7 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aluguel de imóveis residenciais já acumula 14,6% Edu Garcia/R7 - 10.05.2023

Enquanto a inflação oficial do país acumula 4,5% nos últimos 12 meses, a alta do aluguel residencial chega a 14,6% no mesmo período. A informação, divulgada nesta terça-feira (13), é do Índice FipeZap, que monitora os valores em 36 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais. O índice de julho se manteve acima das variações acumuladas pelo IPCA/IBGE (+4,50%) e pelo IGP-M/FGV (+3,82%).

Os imóveis com um dormitório se valorizaram acima da média nesse período, com 17,47%. Já as unidades com três dormitórios tiveram aumento menor, de 13,20%.

Neste ano, o balanço de 2024 mostra que, até julho, o aumento do aluguel acumulou uma alta de 9,23% no ano, acima do IPCA/IBGE (+2,87%) e do IGP-M/FGV (+1,71%). Já o aumento mensal de locação residencial em 36 cidades brasileiras foi 1,12%, desacelerando em relação à variação de junho (+1,43%).

Todas as 36 localidades registraram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as 22 capitais.

Publicidade

Veja a valorização acumulada em 12 meses

Campo Grande (+40,66%);

Aracaju (+36,44%);

Publicidade

Salvador (+21,80%);

Porto Alegre (+20,54%);

Publicidade

Curitiba (+20,21%);

Recife (+18,29%);

Brasília (+17,82%);

Belo Horizonte (+16,73%);

Goiânia (+16,51%);

Belém (+14,38%);

Fortaleza (+14,09%);

João Pessoa (+12,88%);

São Paulo (+12,02%);

Rio de Janeiro (+11,32%);

Cuiabá (+10,21%);

São Luís (+9,73%);

Florianópolis (+8,76%);

Natal (+8,56%);

Teresina (+8,49%);

Manaus (+7,51%);

Maceió (+6,67%);

Vitória (+3,67%).

Preço médio

O preço médio do aluguel de apartamentos prontos foi calculado em R$ 46,41/m², em julho. Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório (R$ 60,84/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 40,20/m²).

Já a rentabilidade média do aluguel residencial foi avaliada em 5,96% ao ano. O retorno é calculado entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis, que resulta na medida de rentabilidade (rental yield) para o investidor que opta em comprar o imóvel para obter renda.

A rentabilidade projetada do aluguel foi relativamente maior entre imóveis com apenas um dormitório (6,68% ao ano), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,67% ao ano).

Veja os preços em 22 capitais

São Paulo (R$ 55,69/m²);

Florianópolis (R$ 53,72/m²);

Recife (R$ 52,14/m²),

Maceió (R$ 50,43/m²);

São Luís (R$ 49,55/m²);

Belém (R$ 48,01/m²);

Rio de Janeiro (R$ 47,96/m²);

Brasília (R$ 46,98/m²);

Manaus (R$ 45,31/m²);

Vitória (R$ 43,16/m²);

Curitiba (R$ 40,64/m²);

Belo Horizonte (R$ 40,45/m²);

João Pessoa (R$ 39,96/m²);

Salvador (R$ 38,64/m²);

Goiânia (R$ 38,41/m²);

Cuiabá (R$ 37,84/m²);

Porto Alegre (R$ 36,16/m²);

Natal (R$ 34,60/m²);

Campo Grande (R$ 34,36/m²);

Fortaleza (R$ 30,47/m²);

Aracaju (R$ 26,85/m²)

Teresina (R$ 21,36/m²).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5