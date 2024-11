Prévia da inflação acelera pelo 2º mês seguido, com impacto de alimentação e bebidas IPCA-15 ficou em 0,62% em novembro e em 4,77% nos últimos 12 meses, ultrapassando o teto da meta estabelecida pelo governo Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h14 ) twitter

IPCA-15 foi divulgado nesta terça-feira

A prévia da inflação oficial do país acelerou pelo segundo mês consecutivo e ficou em 0,62% em novembro, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26). O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve uma alta de 0,08 ponto percentual em relação a outubro, quando marcou 0,54%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,35% e, nos últimos 12 meses, de 4,77%, acima dos 4,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O valor ultrapassa o teto da meta estabelecida pelo governo, de 4,5%. A meta para a inflação de 2024 era de 3%, com 1,5 ponto percentual de tolerância para cima ou para baixo.

Para efeitos de comparação, em novembro de 2023, a taxa foi de 0,33%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em novembro. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de alimentação e bebidas (1,34%), grupo de maior peso no índice, que registrou aumento de preços pelo terceiro mês consecutivo. As demais variações ficaram entre o recuo de -0,01% de educação e o aumento de 0,83% em despesas pessoais.

‌



Alimentação e bebidas

No grupo alimentação e bebidas, alimentação no domicílio acelerou de 0,95% em outubro para 1,65% em novembro. Contribuíram para esse resultado os aumentos do óleo de soja (8,38%), do tomate (8,15%) e das carnes (7,54%).

No lado das quedas, destacam-se a cebola (-11,86%), o ovo de galinha (-1,64%) e as frutas (-0,46%).

A alimentação fora do domicílio desacelerou de 0,66% para 0,57%, no mesmo período, em virtude da alta menos intensa da refeição (de 0,7% em outubro para 0,38% em novembro). Por sua vez, a variação do lanche aumentou de 0,76% para 0,78%.