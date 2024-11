Produção industrial sobe 1,1% em setembro ante agosto, revela IBGE No acumulado do ano, a indústria teve uma alta de 3,1%, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (1º) Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 01/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 01/11/2024 - 09h37 ) twitter

Produção industrial sobe 1,1% em setembro, informa IBGE Antonio Cruz/Agência Brasil

A produção industrial subiu 1,1% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta sexta-feira (1º) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pela reportagem, que apontava alta de 1,0%. O intervalo de estimativas ia de queda de 0,3% a alta de 2,7%.

Em relação a setembro de 2023, a produção subiu 3,4% e veio idêntica à mediana das estimativas. Nessa comparação, sem ajuste as projeções variavam de um aumento de 0,6% a 7,3%.

No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 3,1%. Em 12 meses, a produção acumula elevação de 2,6%.

De acordo com o IBGE, três das quatro grandes categorias econômicas e 12 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram avanço. Nesse caso, são exemplos produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,3%) e produtos alimentícios (2,3%). Por outro lado, 12 atividades apontaram queda na produção, como indústrias extrativas (-1,3%) e produtos químicos (-2,7%).

Indústria cresce 3,4% frente a setembro de 2023

Na comparação com setembro do ano passado, o setor industrial cresceu 3,4% em 2024. Entre as atividades, estão veículos automotores, reboques e carrocerias (19,5%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,3%), impulsionados pela maior produção dos itens de autopeças, ônibus, caminhão-trator e outros automóveis.

Por outro lado, entre as atividades que apontaram redução na produção estão indústrias extrativas (-2,9%), produtos alimentícios (0,8%) e impressão e reprodução de gravações (-12,0%). A queda se deu, na maioria, pela menor extração de óleos brutos de petróleo.