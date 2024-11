Quer saber quando ainda terá feriado em 2024? Confira as datas Apesar de muitas datas terem caído nos finais de semana, ainda restam quatro feriados e um ponto facultativo Economia|Do R7 21/10/2024 - 13h16 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h19 ) twitter

Ainda restam quatro feriados e um ponto facultativo em 2024 Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil

O ano está quase acabando, mas ainda há feriados pela frente para dar uma descansada a mais.

Apesar de muitos feriados de 2024 terem caído nos finais de semana, ainda restam quatro datas e um ponto facultativo — quando a empresa decide se libera ou não seus funcionários — para uma folga do trabalho.

Em 2024, o ponto facultativo será em 28 de outubro, Dia do Servidor Público Federal, e cairá numa segunda-feira.

‌



Agora, confira os próximos feriados:

2 de novembro (sábado) – Finados

15 de novembro (sexta-feira) – Proclamação da República

20 de novembro (quarta-feira) – Dia da Consciência Negra (celebrado em algumas cidades)

Em Belo Horizonte, há ainda um feriado religioso no dia 8 de dezembro (domingo). E, claro, ainda tem o Natal, com a véspera no dia 24 de dezembro (terça-feira) sendo ponto facultativo e dia 25 (quarta-feira), considerado feriado nacional.