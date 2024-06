Quina de São João sorteia R$ 220 milhões; veja o que dá para fazer com o prêmio Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique na poupança, receberá quase R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês

Quina de São João será sorteada neste sábado (22) (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL - 25.06.2021)

A Quina de São João vai sortear neste sábado (22) o maior prêmio de sua história, estimado em R$ 220 milhões, pelo concurso especial 6.462. O sorteio será às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook .

As apostas podem ser feitas até as 19h. A 14ª edição do concurso especial, que acontece todos os anos, não acumula. Ganha quem acertar a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acerte na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 4 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.

Nas 13 edições anteriores da Quina de São João, São Paulo lidera o ranking dos estados com mais vencedores no concurso especial, com 505 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais, com 202 apostas vencedoras. Os números mais sorteados nas edições foram: 14, 15, 17, 26, 28, 36, 55, 79.

Como apostar

O jogador pode escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de números escolhidos. Para a Quina de São João, o valor da aposta simples (5 números) é de R$ 2,50. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para o apostador por meio da Surpresinha.

Quanto rende o prêmio

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 220 milhões e aplique na poupança, receberá quase R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Antônio Sanches, analista da Rico, fez um levantamento para mostrar quanto o prêmio renderia em diferentes investimentos.

Segundo ele, para gastar tudo em 50 anos, o ganhador teria que desembolsar cerca de R$ 12.054,79 por dia. Mas, se investir, o valor pode render o suficiente para sustentar várias gerações da família.

Se aplicado no Tesouro Selic, com a taxa de juros atual de 10,5% ao ano, o rendimento mensal seria de R$ 1.838.134,25 (antes de impostos).

Comparação com a poupança

Comparação entre poupança e Tesouro Selic (Reprodução/Antônio Sanches)

Investindo com pouco dinheiro

Mesmo para quem não ganhar, investir é essencial para ter uma reserva de emergência ou para realizar os sonhos, mesmo que seja com pouco dinheiro. Segundo Sanches, com R$ 100,00 todo mês e um rendimento médio de 1% ao mês, em 40 anos é possível acumular R$1.188.242,02.

Já para quem pode aplicar um pouco mais, um exemplo é investir R$ 7.507,50 anualmente com diferentes taxas de rendimento, veja como o dinheiro pode crescer abaixo:

Exemplo de investimento (Reprodução/Antônio Sanches)