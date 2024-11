Reajuste da mensalidade escolar deve subir até 10%, o dobro da inflação prevista para 2024 Estudo mostra que Minas Gerais é o estado que terá o maior aumento, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro Economia|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 02h00 ) twitter

Percentual representa o dobro da inflação de 4,39% Tânia Rêgo/Agência Brasil

As mensalidades das escolas brasileiras devem ter alta de 8% a 10% em média em 2025. É o que diz uma pesquisa do Grupo Rabbit, consultoria voltada ao mercado educacional, com 680 escolas particulares de todas as regiões do país. Esse percentual representa o dobro da inflação projetada para 2024, de 4,39%, segundo o último Boletim Focus, do Banco Central.

Segundo o estudo, Minas Gerais é o estado que terá o maior reajuste, de 10%. Na sequência, aparecem São Paulo, com 9,5%, e Rio de Janeiro, com 9%.

Veja abaixo a projeção de aumento médio das mensalidades por região:

Centro-Oeste: 9%

9% Nordeste: 9%

9% Norte: 9%

9% Sul: 8%

Na última segunda-feira (14), o Banco Central divulgou que a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2024 oscilou para 4,39%, em alta pela segunda semana seguida e aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,5%.

Um mês antes, ela estava em 4,35%. Considerando apenas as 58 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 4,4% para 4,45%.

Segundo o economista Ricardo Buso, nenhuma categoria salarial vai conseguir um reajuste tão acima da inflação quanto se pretende e a conta vai apertar. “A solução vai ser rever e cortar os gastos em atividades complementares, por exemplo, como inglês e dança”, explicou.

Outra possibilidade, na avaliação dele, é a negociação com a escola, principalmente para quem tem dois filhos. “É hora de se colocar como cliente”, completou.

Na última quarta-feira (9), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o IPCA avançou 0,44% em setembro e atingiu 4,42% em 12 meses. Economistas mencionaram uma preocupação com a dinâmica dos preços de alimentos, devido ao impacto de eventos climáticos.

A inflação oficial do país é divulgada mensalmente pelo IBGE, que também mostra a variação nos preços acumulada no ano.