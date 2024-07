Reajustes salariais superam inflação em junho e marcam maior série positiva desde 2015 Piso salarial mediano atingiu R$ 1.707, o que representa um aumento de 20,2% em relação ao salário mínimo, informa Fipe Economia|Do Estadão Conteúdo 25/07/2024 - 13h39 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em junho, reajuste mediano foi de 5% José Cruz/Agência Brasil

Em junho, 89,7% dos reajustes salariais superaram a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), estabelecendo a série mais longa de reajustes reais positivos desde junho de 2015, com 19 meses consecutivos de ganhos reais, conforme dados divulgados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Pisos de junho e prévia de julho

Em junho, o reajuste mediano foi de 5%, enquanto o INPC foi de 3,3%, resultando em um reajuste mediano real de 1,7%. Este é o maior reajuste mediano para o mês de junho desde 2014. O piso salarial mediano atingiu R$ 1.707, o que representa um aumento de 20,2% em relação ao salário mínimo.

Para julho, a prévia indica um reajuste mediano de 5%, com o INPC projetado em 3,7%. A proporção de reajustes acima do INPC foi de 85,9%, e o piso mediano previsto é de R$ 1.562, 10% acima do salário mínimo.

Primeiro semestre de 2024

O balanço do primeiro semestre de 2024 revela que 87,2% dos reajustes salariais também superaram a inflação, com um reajuste mediano real de 1,3 ponto percentual. Como aponta a instituição, este desempenho é o melhor registrado para o primeiro semestre desde 2014, indicando que, em média, os salários têm crescido mais do que o custo de vida, aumentando o poder de compra dos trabalhadores.