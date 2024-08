A Crise das Ações da Americanas: O Que Está Acontecendo? A B3 fica localizada no Centro Histórico de São Paulo | Foto: Divulgação/B3 As ações das Americanas (AMER3), que já foram valiosas... Revista Oeste|Do R7 26/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h41 ) ‌



A B3 fica localizada no Centro Histórico de São Paulo | Foto: Divulgação/B3

As ações das Americanas (AMER3), que já foram valiosas na Bolsa de Valores, agora estão sendo negociadas a R$ 0,08 depois de um prejuízo de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre de 2024. Para resolver a situação, a empresa decidiu agrupar 100 ações em uma única, conforme decisão tomada no ano passado durante o plano de recuperação judicial.

