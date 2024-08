Aluguel Residencial: Aumento Surpreendente em 2023 Dados foram levantados pelo Índice FipeZap de Locação Residencial | Foto: Wikimedia Commons O preço do aluguel residencial acumulou... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 09h47 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h47 ) ‌



Dados foram levantados pelo Índice FipeZap de Locação Residencial | Foto: Wikimedia Commons Alexandre Carvalho/A2img

O preço do aluguel residencial acumulou alta de 9,23% de janeiro a julho deste ano, conforme apontado pelo Índice FipeZAP de Locação Residencial. O número é três vezes maior do que a inflação do mesmo período, que ficou em 2,87%.

