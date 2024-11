Apesar da atuação do BC, dólar fecha com alta, a R$ 5,79 Apesar da atuação do BC, dólar fecha com alta, a R$ 5,79 Revista Oeste|Do R7 14/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dólar e Banco Central

O dólar subiu perante o real na quarta-feira 13, apesar da atuação do Banco Central (BC), que injetou US$ 4 bilhões no mercado por meio de leilões realizados no período da tarde. Essa movimentação se deu enquanto o dólar se fortalecia globalmente, em um fenômeno conhecido como "Trump trade".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

EUA abraçam inovação, enquanto Europa escolhe a estagnação, diz influenciador alemão

Volume de serviços fica 16,4% acima do patamar pré-pandemia em setembro

São Paulo atrai investidores