Aumento no Preço do QAV: Impactos no Transporte Aéreo A Petrobras informou que haverá um aumento de 7,1% no preço do querosene de aviação (QAV) para a venda às distribuidoras. O anúncio... Revista Oeste|Do R7 02/08/2024 - 12h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h43 ) ‌



A Petrobras informou que haverá um aumento de 7,1% no preço do querosene de aviação (QAV) para a venda às distribuidoras. O anúncio ocorreu na quinta-feira 1°. Trata-se da segunda alta seguida do preço, que é o mais demandado no transporte aéreo.

