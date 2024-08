Avon Entra com Pedido de Proteção Judicial nos EUA A Avon Products Inc. (API), subsidiária não operacional da holding brasileira Natura & Co, fez um pedido à Justiça dos Estados Unidos... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h36 ) ‌



A Avon Products Inc. (API), subsidiária não operacional da holding brasileira Natura & Co, fez um pedido à Justiça dos Estados Unidos similar à recuperação judicial brasileira, chamado de Chapter 11. Fundamentado no capítulo 11 da Lei de Falência dos EUA, o pedido visa resguardar as operações da empresa enquanto tenta pagar os credores.

