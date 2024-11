Banco suíço está de saída do Brasil Banco suíço está de saída do Brasil Revista Oeste|Do R7 16/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banco suíço está de saída do Brasil

Na coluna econômica publicada na Edição 243 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti informa que uma instituição financeira se prepara para encerrar operação no Brasil. Trata-se, de acordo com ele, do banco suíço Julius Baer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante mudança no mercado financeiro!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Metas de resultados e não de gastos

Por que a PEC não resolve o problema da escala 6×1

Preço do azeite vai cair, afirma pesquisador da USP