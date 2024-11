Bets: quase metade dos inadimplentes do Brasil apostam para pagar dívidas Bets: quase metade dos inadimplentes do Brasil apostam para pagar dívidas Revista Oeste|Do R7 20/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h50 ) twitter

Um levantamento do Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box, revelou que 46% dos inadimplentes do Brasil já realizaram apostas em jogos de azar nas famosas bets pelo menos uma vez na vida. O estudo envolveu 4.463 brasileiros com mais de 18 anos de todas as regiões do país.

