Bitcoin bate US$ 100 mil pela 1ª vez na história

U.S. President-elect Donald Trump and Elon Musk watch the launch of the sixth test flight of the SpaceX Starship rocket in Brownsville, Texas, U.S., November 19, 2024. Brandon Bell/Pool via REUTERS

O preço de uma unidade de bitcoin alcançou US$ 100 mil pela primeira vez nesta quarta-feira, 4. A demanda pela criptomoeda cresceu com a eleição de Donald Trump, candidato favorável às criptomoedas, ao lado do empresário Elon Musk. Desde a data do pleito, o preço da cripto subiu mais de 45%. No acumulado do ano, os preços mais do que dobraram.

