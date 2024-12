Carrefour encerra operações em shopping de São Paulo Depois de 37 anos de operação, o Carrefour encerrará as atividades de sua unidade de hipermercado no Shopping Center Norte, no bairro... Revista Oeste|Do R7 05/12/2024 - 10h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h30 ) twitter

carrefour negros; fundo imobiliário

Depois de 37 anos de operação, o Carrefour encerrará as atividades de sua unidade de hipermercado no Shopping Center Norte, no bairro Vila Guilherme, em São Paulo. A decisão foi motivada pela solicitação dos proprietários do espaço para retomada do ponto, com o objetivo de implementar um projeto de revitalização do complexo comercial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança significativa!

