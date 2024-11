China compra mina com urânio na Amazônia por quase R$ 2 bi China compra mina com urânio na Amazônia por quase R$ 2 bi Revista Oeste|Do R7 27/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 20h09 ) twitter

A mineradora Mineração Taboca será inteiramente vendida para a chinesa China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) por US$ 340 milhões, o que equivale a R$ 2 bilhões. A empresa administra a mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo (AM), onde são encontrados estanho, cassiterita, columbita, nióbio, urânio e tântalo.

