Déficit das estatais bate recorde de R$ 7,4 bi no acumulado do ano até setembro Déficit das estatais bate recorde de R$ 7,4 bi no acumulado do ano até setembro Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 14h12 (Atualizado em 11/11/2024 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Déficit das estatais

No acumulado do ano até setembro, as empresas estatais brasileiras registraram um déficit primário de R$ 7,4 bilhões, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 11. O valor representa o pior resultado para o período desde o início da série histórica, em 2002.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mega-Sena: saiba valor e data do próximo sorteio

Clientes do Nubank que sacaram dinheiro sem saldo na conta podem ser presos

Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 201 milhões; veja resultado