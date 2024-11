Depois de prejuízo, BRF registra lucro líquido de R$ 1,137 bilhão no 3º trimestre Depois de prejuízo, BRF registra lucro líquido de R$ 1,137 bilhão no 3º trimestre Revista Oeste|Do R7 14/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h50 ) twitter

Jaguá Frangos. Jaguapitã 04/2021. Foto: Ari Dias/AEN

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF registrou, no terceiro trimestre de 2024, um lucro líquido de R$ 1,137 bilhão. Com isso, a empresa conseguiu reverter o prejuízo de R$ 262 milhões do mesmo período em 2023, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira 13.

