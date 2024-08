Doação em Vida: A Nova Tendência no Planejamento Sucessório no Brasil No Estado de São Paulo, o número de registros de doação de imóveis cresceu 13% em 2023 | Foto: Divulgação/Receita Federal Com o objetivo... Revista Oeste|Do R7 21/08/2024 - 21h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 21h51 ) ‌



Receita federal: como declarar sua herança recebida

Com o objetivo de evitar conflitos familiares e impostos elevados, proprietários e herdeiros estão acelerando a doação de imóveis em vida, como alternativa à herança. Uma proposta em tramitação no Congresso Nacional pode unificar a alíquota do ITCMD em até 8%, em substituição às as taxas fixas e progressivas atuais.

