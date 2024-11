Dona da Starbucks Brasil vai expandir rede em 2025 Dona da Starbucks Brasil vai expandir rede em 2025 Revista Oeste|Do R7 16/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 14h48 ) twitter

Dona da Starbucks Brasil vai expandir rede em 2025

A Zamp, holding que controla as marcas de fast-food como Burger King e Popeyes no Brasil, e acabou de concluir a compra da Starbucks, pretende voltar a expandir a rede de cafeterias no país em 2025. Assim, planeja-se o movimento de reversão depois do fechamento de várias lojas nos últimos anos por causa dos problemas financeiros.

