Evento sobre empreendedorismo reúne 9 mil empresários em São Paulo

Evento sobre empreendedorismo

Na última sexta-feira, 22, a escola de negócios G4 Educação deu início ao G4 Valley, um curso de três dias realizado com 9 mil empresários de todo o Brasil. O evento, que terminou no domingo 24, ocorreu no São Paulo Expo e contou com a participação de 30 palestrantes, nomes do empreendedorismo e mentores.

