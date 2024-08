FGTS: Trabalhadores Receberão R$ 15,1 Bilhões em Lucros! O aplicativo do FGTS | Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo O governo federal vai distribuir, por meio do Fundo de Garantia do Tempo... Revista Oeste|Do R7 06/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aplicativo do FGTS

O governo federal vai distribuir, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), R$ 15,1 bilhões aos trabalhadores. A quantia representa 65% do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões do FGTS, alcançado em 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Economia: notícias e artigos - Revista Oeste



• FGTS vai distribuir mais de R$ 15 bilhões aos trabalhadores; saiba como consultar saldo

• Preço do etanol sobe em 17 Estados

• Controladora das farmácias Raia e Drogasil anuncia novo presidente