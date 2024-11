Frigoríficos brasileiros param de fornecer carnes ao Carrefour Frigoríficos brasileiros param de fornecer carnes ao Carrefour Revista Oeste|Do R7 24/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 24/11/2024 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frigoríficos brasileiros param de fornecer carnes ao Carrefour

Frigoríficos brasileiros pararam de fornecer carnes ao Grupo Carrefour Brasil depois da decisão da empresa francesa de não vender mais o produto do Mercosul. A interrupção no fornecimento já atinge 150 lojas da rede no Brasil e a estimativa do mercado é de que haja desabastecimento total dos supermercados do grupo em até três dias, já que se trata de mercadoria resfriada e/ou congelada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre essa situação impactante.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

As expectativas do banco Morgan Stanley sobre a Argentina e o Brasil

Justiça Federal libera R$ 2,6 bilhões para pagamento de atrasados do INSS

Gol Linhas Aéreas retoma rota internacional para o Marrocos