Gasolina no Brasil: Preço Alcança Nível Internacional Após Longa Espera Importadores usam o mercado do Golfo do México como parâmetro para o preço da gasolina | Foto: Reprodução/Agência Brasil/Marcello... Revista Oeste|Do R7 19/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h26 ) ‌



A gasolina conseguiu paridade com o mercado internacional depois de 200 dias de janelas fechadas para importação. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a Petrobras conseguiu disputar, na última sexta-feira, 16, com o preço praticado no Golfo do México — usado como parâmetro para importadores.

