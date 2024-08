Gigante do Mobiliário: Mobly e Tok se Unem em Grande Aquisição A Mobly anunciou na noite da última quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser... Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h36 ) ‌



Fachada da Mobly Loriane Comeli

A Mobly anunciou na noite da última quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.

