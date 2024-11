Gol registra prejuízo de R$ 830 milhões no 3º trimestre Gol registra prejuízo de R$ 830 milhões no 3º trimestre Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da chamada

A Gol teve um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no terceiro trimestre de 2024, de acordo com o balanço trimestral da empresa, publicado nesta quarta-feira, 13. Apesar do número negativo, ele representa uma melhora em relação ao resultado do terceiro trimestre de 2023, quando o prejuízo foi de R$ 1,3 bilhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre a situação financeira da Gol.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mega-Sena vai ter novo sorteio nesta quarta-feira; veja valor do prêmio

Justiça aceita recuperação judicial da Light nos Estados Unidos

Texto da PEC contra escala 6X1 tem erro de matemática básica