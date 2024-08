Imposto sobre Premiações: O Que Atletas Precisam Saber Os prêmios em dinheiro recebidos por atletas brasileiros em Olimpíadas são considerados rendimentos tributáveis no Imposto de Renda... Revista Oeste|Do R7 05/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h36 ) ‌



Rebeca Andrade executou Cheg Fei durante a disputa por equipes na Olimpíada | Foto: Reprodução/Twitter

Os prêmios em dinheiro recebidos por atletas brasileiros em Olimpíadas são considerados rendimentos tributáveis no Imposto de Renda (IR). Isso acontece porque a Receita Federal entende que as premiações vinculadas à avaliação de desempenho, tais como as de Jogos Olímpicos, assumem natureza de remuneração do trabalho e, portanto, devem ser declaradas.

