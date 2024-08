Inflação em Alta: Projeções do Mercado para 2024 A inflação deve fechar em 2024 em 4,2%, mais alta do que na previsão da semana passada do Boletim Focus, de 4,12%. É a quarta semana... Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 08h56 ) ‌



Durante o dia, a cotação do dólar chegou a R$ 5,79, o maior nível em mais de três anos | Foto: Reprodução/X/Twitter

A inflação deve fechar em 2024 em 4,2%, mais alta do que na previsão da semana passada do Boletim Focus, de 4,12%. É a quarta semana consecutiva de projeção de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central.

