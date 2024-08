INSS Busca Recursos Extras para Garantir Funcionamento do Sistema Previdenciário O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enviou ao Ministério do Planejamento um pedido de orçamento extra no valor de R$ 545...

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enviou ao Ministério do Planejamento um pedido de orçamento extra no valor de R$ 545 milhões para o próximo ano. De acordo com o órgão, a solicitação visa cobrir despesas com serviços e pessoal e garantir o funcionamento do sistema previdenciário.

