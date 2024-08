Jovens 'Nem-Nem': O Desafio do Brasil em Comparação com a América do Sul O Brasil tem mais jovens "nem-nem" (que não estudam nem trabalham) que a Argentina, o Chile e a Bolívia. De acordo com relatório... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 08h55 (Atualizado em 13/08/2024 - 08h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil tem mais jovens "nem-nem" (que não estudam nem trabalham) que a Argentina, o Chile e a Bolívia. De acordo com relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o fenômeno acontece porque a recuperação do emprego pós-pandemia da covid-19 não foi uniforme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista Oeste

Publicidade

Leia mais em Economia: notícias e artigos - Revista Oeste



• Brasil tem mais jovens ‘nem-nem’ que Argentina, Chile e Bolívia, afirma OIT

• Azul Linhas Aéreas tem prejuízo de R$ 3,8 bilhões no 2º trimestre de 2024

• Justiça acata pedido de recuperação extrajudicial e favorece venda da Tok&Stok para a concorrente Mobly