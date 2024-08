Magazine Luiza Inova com Megaloja na Avenida Paulista A Livraria Cultura declarou ter quase R$ 300 milhões em dívidas | Foto: Cristyan Costa/Revista Oeste O Magazine Luiza anunciou, nesta... Revista Oeste|Do R7 21/08/2024 - 22h40 (Atualizado em 21/08/2024 - 22h40 ) ‌



A Livraria Cultura declarou ter quase R$ 300 milhões em dívidas | Foto: Cristyan Costa/Revista Oeste

O Magazine Luiza anunciou, nesta quarta-feira, 21, a abertura de uma megaloja no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Magalu vai ocupar o espaço que era da Livraria Cultura, fechada no início do ano.

