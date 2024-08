Mars Expande Seu Império: Aquisição Bilionária da Kellanova A Mars, dona das marcas M&M e Snickers, adquiriu a Kellanova, fabricante de Sucrilhos e Pringles, em um acordo avaliado em quase... Revista Oeste|Do R7 14/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Mars, dona das marcas M&M e Snickers, adquiriu a Kellanova, fabricante de Sucrilhos e Pringles, em um acordo avaliado em quase US$ 36 bilhões (mais de R$ 197 bilhões). Divulgado nesta quarta-feira, 14, o acordo é uma das maiores aquisições do ano e está entre as dez maiores fusões e aquisições globais de alimentos e bebidas desde 1995, segundo a Dealogic.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista Oeste

Publicidade

Leia mais em Economia: notícias e artigos - Revista Oeste



• Dona da M&M adquiriu Kellanova, fabricante de Sucrilhos e Pringles, por quase R$ 200 bi

• INSS solicita ao Ministério do Planejamento orçamento adicional de R$ 545 milhões

• ‘Estamos no bom caminho de controlar as contas públicas’, diz Haddad