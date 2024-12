Mega-Sena 2804 acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões

Revista Oeste |Do R7

O sorteio da Mega-Sena, concurso 2804, com valor de R$ 2.984.957,26, ocorreu nesta quinta-feira, 5, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas. Assim, o prêmio acumulado deve chegar a aproximadamente R$ 27 milhões no próxima rodada prevista para o sábado 7.

