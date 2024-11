Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 67 milhões; veja resultado Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 67 milhões; veja resultado Revista Oeste|Do R7 29/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h49 ) twitter

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.801 da Mega-Sena, e o prêmio principal acumulou para R$ 67 milhões. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 28, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

